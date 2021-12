Soldi per restituire refurtiva ma trova carabinieri, arresto

(ANSA) - PALERMO, 08 DIC - Ruba cellulare e portafogli a un uomo di 67 che era fermo in auto ad aspettare la moglie e dopo qualche minuto chiama al numero di telefono della donna chiedendo soldi in cambio della refurtiva: quando si presenta allo scambio però trova però i carabinieri che lo arrestano. Il ladro, 22 anni, è stato rinchiuso in carcere. Nella sua dimora occasionale, i carabinieri hanno trovato un telefono cellulare che era stato rubato a una ragazza di 16 anni. (ANSA).