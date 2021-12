Green pass:senza carta dentro circolo a Marsala,4 sanzionati

(ANSA) - MARSALA, 08 DIC - Quattro persone sprovviste di green pass che si trovavano all'interno di un circolo ricreativo a Marsala (Tp), sono state sanzionate, per un totale di 1.600 euro, dai carabinieri. Anche al gestore del locale è stata elevata una sanzione amministrativa di 400 euro sia per aver omesso il controllo dei green pass all'ingresso, che per non aver esposto il cartello indicante il numero massimo di avventori nell'esercizio. E' emerso inoltre che uno dei quattro, un tunisino di 46 anni, era ricercato dallo scorso gennaio per espiare una pena definitiva di 3 anni e 6 mesi di reclusione per aver commesso reati contro il patrimonio; l'uomo è stato rinchiuso nel penitenziario "Pietro Cerulli" a Trapani. (ANSA).