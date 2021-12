Teatro: Fellini Dream, un viaggio nelle fantasie del regista

(ANSA) - PALERMO, 03 DIC - Lo spettacolo Fellini Dream, omaggio sorprendente e visionario al regista cinematografico italiano, debutterà in prima assoluta, martedì 7 dicembre alle ore 21 nella Sala Grande del Teatro Biondo di Palermo, che lo produce in collaborazione con la Compagnia NoGravity. Repliche fino al 12 dicembre.

Scritto e diretto da Emiliano Pellisari a partire dal soggetto del film mai realizzato Il viaggio di G. Mastorna, detto Fernet, lo spettacolo vede in scena Viola Graziosi, Graziano Piazza, Martina Consolo e i danzatori acrobati della NoGravity Company: Lorenzo Covello, Giada Inserra, Lara Di Nallo, Lea Giamattei e Mariana/P, alias Mariana Porceddu, che ha curato anche le coreografie.

Fellini Dream è un affascinante viaggio nei sogni, nelle fantasie e nell'immaginario artistico di Federico Fellini, del suo cinema e della sua pittura, un viaggio nel mondo di mezzo tra la vita e la morte, un percorso semplice e paradossale allo stesso tempo.

Attori e ballerini si muovono su due piani ortogonali, quello verticale, che identifica la vita, e quello orizzontale, legato alla dimensione dell'aldilà.

Uno spettacolo etereo, immaginifico, divertente, una magia circense che rievoca il mondo ultraterreno immaginato dal grande maestro del cinema, influenzato dal mondo dei sogni e dall'inconscio. Nella scatola scenica, come in una lanterna magica, si intersecano prosa, danza, musica e illusionismo, abolendo i confini e le distanze tra attori e danzatori. Il film mai realizzato di Fellini, alla cui sceneggiatura aveva collaborato anche Dino Buzzati, doveva essere un attraversamento quasi sciamanico dell'aldilà. (ANSA).