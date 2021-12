Furgone in fiamme in galleria Tangenziale di Catania

(ANSA) - CATANIA, 03 DIC - I vigili del fuoco di Catania sono intervenuti nella galleria 'Gagliano 2' della tangenziale, tra San Gregorio e Gravina, per spegnere le fiamme che avevano avvolto un furgone che aveva preso fuoco. I pompieri per controllare e spegnere l'incendio hanno dovuto utilizzare anche del liquido schiumogeno ed occuparsi della messa in sicurezza della zona. Non ci sarebbero feriti. Presente sul posto anche personale della polizia stradale e dell'Anas. (ANSA).