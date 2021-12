Covid: sindaco Taormina, Teatro affollato, stop a spettacoli

(ANSA) - TAORMINA, 03 DIC - "Chiedo alla Presidenza della Regione Siciliana, e specificatamente agli assessorati ai Beni culturali e al Turismo, di astenersi dall'organizzare direttamente spettacoli, e chiedo alla Commissione Anfiteatro Sicilia di non autorizzare la concessione di date per spettacoli al Teatro, e al Parco Archeologico di non concedere il Teatro dall'8 al 28 agosto 2022". Lo afferma il sindaco di Taormina, Mario Bolognari, in una nota inviata agli Enti interessati, dopo avere visionato le richieste di date al Teatro Antico per agosto 2022.

"Dal 2018 - sostiene il primo cittadino - questa Amministrazione solleva periodicamente il problema della sicurezza in occasione degli spettacoli al Teatro Antico di Taormina nel periodo più affollato dell'estate, in particolare nel mese di agosto. Negli anni 2020 e 2021, a causa della pandemia e delle conseguenti restrizioni che hanno portato la capacità del teatro a un terzo della sua capienza, questa Amministrazione si è astenuta dal creare difficoltà all'intera macchina organizzativa degli spettacoli. Si è anche fatta interprete - sottolinea Bolognari - delle difficoltà economiche di un intero comparto. Questa tolleranza, tuttavia, non può essere confermata per la stagione 2022. Infatti, i problemi verificatisi nell'anno 2021 non possono ripetersi. Sarebbero insopportabili - chiosa il sindaco di Taormina - per la città e metterebbero in pericolo i residenti, i residenti temporanei e i visitatori giornalieri, compresi coloro che dovranno recarsi al teatro". (ANSA).