Libri: i "luoghi" di Sciascia nel volume di Picone e Restivo

(ANSA) - PALERMO, 02 DIC - Leggere Leonardo Sciascia ripercorrendo i suoi luoghi attraverso i suoi libri. Un vero e proprio itinerario di luoghi e parole disegnato da Salvatore Picone e Gigi Restivo che hanno costruito la topografia sciasciana nel libro "Dalle parti di Leonardo Sciascia" pubblicato dall'editore Zolfo nell'anno del centenario della nascita dello scrittore. E a Racalmuto il libro sarà presentato domani 3 dicembre alle ore 18 nella sala del Consiglio comunale, al Palazzo di città. Un evento culturale dedicato al Racalmutese illustre nel luogo dove, nei primi anni Ottanta, proprio lo scrittore, inaugurando una mostra di fotografie del paese, parlò del valore della memoria: "Quando un popolo, un paese, una collettività grande o piccola che sia non perde la memoria, vuol dire che non è disposta nemmeno a perdere la libertà".

"Dalle parti di Leonardo Sciascia" di Picone e Restivo, è un "viaggio" dove Sciascia ha vissuto - Racalmuto, Caltanissetta, Palermo - ma anche nei luoghi amati come la Milano di Manzoni e Stendhal, la Parigi degli illuministi, la Spagna. "Senza il rapporto con questi luoghi - scrivono i due autori, reduci della presentazione del libro alla Camera dei deputati - la scrittura di Sciascia sarebbe stata diversa".

A Racalmuto il libro sarà presentato da Marina Castiglione, docente di Scienze umanistiche dell'Università di Palermo e dai giornalisti e scrittori Felice Cavallaro, direttore della "Strada degli scrittori", e Gaetano Savatteri che firma, tra l'altro, la prefazione del libro. Interverrannoil sindaco Vincenzo Maniglia e il presidente del Consiglio comunale Sergio Pagliaro. Nel corso della manifestazione saranno proiettate le testimonianze di giornalisti e scrittori legati a Sciascia e a Racalmuto e saranno lette pagine del libro da Ignazio Marchese, Giovanni Salvo e Renato Volpe.

L'iniziativa è organizzata dalla Casa editrice Zolfo con il patrocinio del Comune di Racalmuto e in collaborazione con la Strada degli scrittori, l'associazione "CasaSciascia", "Malgrado tutto", la Pro loco di Racalmuto, l'Arci "Arcobaleno" e il Circolo Unione. (ANSA).