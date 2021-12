Droga: operazione nel ragusano, 17 misure cautelari

(ANSA) - RAGUSA, 02 DIC - Operazione antidroga dei Carabinieri della Compagnia di Modica che hanno eseguito 17 misure cautelari per detenzione e spaccio di stupefacenti. Il gruppo criminale operava nei comuni di Modica e Ispica e in particolare sul lungomare di Pozzallo. Sette degli indagati sono finiti in carcere, altrettanti ai domiciliari e tre all'obbligo di dimora.

L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ragusa, è stata condotta dai militari di Modica tra il maggio 2020 e il luglio 2021. Cocaina, marijuana, eroina, crack e hashish venivano vendute tramite contatti tra i giovani.

Documentate quasi tremila cessioni di stupefacente, anche a minori, che veniva fornito da due catanesi, anche loro arrestati. Otto degli indagati percepivano il reddito di cittadinanza, per un danno all'erario di 80 mila euro.

I dettagli sull'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa che si terrà, questa mattina, presso il Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa, alla presenza del Procuratore della Repubblica Fabio D'Anna. (ANSA).