Intrappolato in fuoristrada dopo esondazione torrente, soccorso

(ANSA) - CASTELDACCIA, 30 NOV - Esonda il torrente Milicia, nel Palermitano come la notte del 3 novembre del 2018 quando nove persone morirono intrappolate in una villetta a Casteldaccia. Questa mattina i vigili del fuoco nel nucleo sommozzatori sono dovuti intervenire per soccorrere un uomo rimasto intrappolato in un fuoristrada. Le squadre di soccorso con i gommoni sono riusciti a raggiungere l'automobilista e metterlo in salvo. Poi hanno recuperato anche il mezzo. (ANSA).