Masso cade da monte: sindaco Cinisi, situazione grave

(ANSA) - CINISI, 28 NOV - "La situazione è più grave. Per quattro famiglie scatterà nelle prossime ore un'ordinanza di sgombero. La decisione dopo quanto hanno accertato i vigili del fuoco che sostengono che ci sino altri massi che rischiano di cadere su un fronte di 250 metri dove ci sono quattro villette.

Adesso stiamo valutando cosa fare anche perché nei pressi del monte Pecoraro c'è l'autostrada Palermo-Mazara del Vallo. La frana potrebbe interessare anche l'autostrada". E' quanto dice il sindaco di Cinisi (Pa), Giangiacomo Palazzolo, che si sta coordinando con la protezione civile regionale per i provvedimenti da prendere. In autostrada c'è stato un tamponamento tra tre auto. "Qualcuno dice che la causa è stata provocata da una pietra che si trovava nella sede stradale - aggiunge il sindaco - Si sta cercando di stabilire se la pietra finita nella carreggiata dell'autostrada sia arrivata dal costone roccioso". Al momento però da sopralluoghi fatti sulla Palermo-Mazara del Vallo i guardrail non sembrano danneggiati.

(ANSA).