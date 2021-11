Musica: tornano le Christmas Ladies per le feste di Natale

(ANSA) - PALERMO, 27 NOV - Il sipario del Real Teatro Santa Cecilia a Palermo si tingerà nuovamente di rosso natalizio con le Christmas Ladies con più appuntamenti per la stagione Brass Extra Series. Dopo il grande successo di pubblico degli scorsi anni, le Christmas Ladies saranno nuovamente in concerto il 22 e 23 dicembre alle ore 21.30, per poi replicare il 26 sempre alle ore 18.00. Da un'idea esecutiva di Fabio Lannino, con gli arrangiamenti di Vito Giordano per la Fondazione the Brass Group, le protagoniste del progetto musicale, ritornano per le feste natalizie, dopo il fermo obbligato dovuto alla pandemia.

In scena, Carmen Avellone, Anna Bonomolo, Flora Faja, Lucy Garsia e Alessandra Mirabella.

Il progetto artistico delle Christmas Ladies, fortemente voluto dal Presidente della Fondazione Ignazio Garsia, ha calcato diversi palchi prestigiosi in tutta la Sicilia e adesso le cinque Signore ritornano, con una storia artistica lunga e densa di importanti esperienze in ambito jazz e soul, con qualche sconfinamento in ambiti country e pop. Cinque Artiste che hanno aderito ad un'idea divertente e stimolante, quella di cantare le Christmas songs preferite insieme, interpretando un repertorio ben bilanciato tra gli immancabili "must" natalizi ed alcune perle dei più grandi musicisti del jazz, con il comune denominatore dello spirito natalizio. Le "Christmas Ladies" saranno accompagnate sul palco dai Maestri della Fondazione The Brass Group e da un coro di circa 20 cantanti selezionati tra la Scuola Popolare di Musica del Brass e il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo: Vito Giordano, arrangiatore direttore musicale e tromba solista, Diego Spitaleri al pianoforte, Fabio Lannino al contrabasso e Basso elettrico, Sebastiano Alioto alla batteria, Giuseppe Preiti alle tastiere, Umberto Porcaro alla chitarra.

"Ero convinto del successo di questo progetto - dice Fabio Lannino produttore dello spettacolo - ciascuna delle Ladies ha un seguito di pubblico notevole. Sentirle cantare insieme è un evento davvero speciale che spiega il loro successo". (ANSA).