Fontane del centro a secco, polemica a Mazara del Vallo

(ANSA) - MAZARA DEL VALLO, 26 NOV - Le fontane pubbliche del centro storico di Mazara del Vallo sono tutte a secco. Ironizza in un post su Facebook l'ex sindaco Nicola Cristaldi: "Che volete farci? L'acqua è un bene prezioso e non possiamo sprecarla nelle fontane del centro storico della nostra città".

Le fontane a secco sono quella di villa Garibaldi, quella di piazza della Repubblica e quella di villa Jolanda. In fase du restauro è, invece, la fontana-scultura 'Uomini che vengono dal mare' di Pietro Consagra, che verrà inaugurata il prossimo 11 dicembre. Dal Comune fanno sapere che si tratta di una pura casualità che più fontane siano a secco: "In quella di villa Garibaldi è stato rifatto il pavimento interno e, quindi, l'attività è stata momentaneamente sospesa. In quella di piazza della Repubblica, invece, si sta intervenendo per sostituire un tubo". (ANSA).