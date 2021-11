Violenze donne:video Cc etnei in centri commerciali e cinema

(ANSA) - CATANIA, 25 NOV - Un video istituzionale contro la violenza di genere proiettato in centri commerciali e in sale cinematografiche di Catania e provincia e, aderendo alla campagna 'Orange the world', la sede di piazza Verga illuminata di arancione. Sono alcune delle iniziative del comando provinciale dei carabinieri per la 'Giornata contro la Violenza sulle Donne' istituita dall'Onu in ricordo del sacrificio di tre sorelle trucidate nel 1960 da un regime dittatoriale dominicano, immolatesi in nome della libertà di pensiero. Militari dell'Arma della provincia etnea dall'inizio dell'anno hanno arrestato per i reati contro le donne 147 persone e denunciate 481 col coordinamento delle Procure di Catania, che ha un pool di magistrati specializzati nel contrasto alla violenza di genere, e di Caltagirone. Nella sede del comando provinciale dei carabinieri di Catania, grazie alla efficace collaborazione avviata nel 2015 con Soroptimist International Italia, dal 2016 è stata realizzata un'apposita 'Aula per le audizioni', e una seconda è stata poi aperta nella stazione di Mascali, dedicata all'accoglienza e all'ascolto delle donne vittime di violenza nell'ambito del progetto "Una stanza tutta per se'". La stanza, in i cinque anni di attività, è stata utilizzata per raccogliere le denunce di circa 350 donne che hanno subito maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violenze di natura sessuale, ospitando altresì numerosi minori costretti a crescere in ambienti familiari sofferti oppure, ancor peggio, vittime di gravi reati. (ANSA).