Violenza donne:scuola Cruillas Palermo aderisce a rete Amorù

(ANSA) - PALERMO, 25 NOV - E' stato sottoscritto oggi dalla dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo Cruillas, Maria Rosa Caldarella, e dalla responsabile dell'associazione 'Life and Life', Valentina Cicirello, il protocollo d'intesa con il quale la scuola aderisce alla "Rete territoriale antiviolenza Amorù", progetto realizzato con il sostegno di Fondazione con il Sud che da oltre due anni porta avanti iniziative rivolte alla prevenzione ed al contrasto al fenomeno della violenza sulle donne nel territorio di Palermo e della provincia est.

"L'adesione dell'istituto scolastico - dice la dirigente Maria Rosaria Caldarella - è particolarmente significativa anche perché la scuola è frequentata dai figli di Piera Napoli, la donna barbaramente uccisa dal marito lo scorso mese di febbraio nella sua abitazione di via Vanvitelli. Questa vicenda ci ha scosso e ci ha spinto ad agire concretamente a supporto di una crescita sana dei nostri ragazzi- prosegue - Conoscevo 'Life and Life' e l'ho contattata per sentire cosa potesse fare per noi.

Così abbiamo sottoscritto questo protocollo d'intesa attraverso il quale speriamo di poter fortificare nei ragazzi la capacità di essere degli uomini di valore che sappiano rispettare le donne e nelle ragazze la capacità di essere delle donne forti e autonome che non si fanno calpestare". "Oggi per noi è un giorno importante - afferma Valentina Cicirello - aderire alla rete Amorù è importante perché pensiamo che si deve partire dall'educazione ai più piccoli. L'educazione alla non violenza va fatta nelle scuole dell'obbligo e nelle famiglie, perché la prevenzione rimane l'arma più efficace per contrastare questo odioso fenomeno". (ANSA).