Comuni: Palermo; approvato Piano triennale opere pubbliche

(ANSA) - PALERMO, 25 NOV - Il consiglio comunale di Palermo ha approvato questa sera il Piano triennale delle opere pubbliche con 26 voti favorevoli, 2 astenuti e nessuno contrario. Il via libera al Piano è stato tuttavia contrassegnato dalle polemiche legato alla bocciatura della linea A del Tram, grazie a un emendamento a firma dei consiglieri Ugo Forello e Giulia Argiroffi che è stato approvato con 21 voti favorevoli, 9 contrari e 3 astenuti. L'eliminazione della linea che avrebbe dovuto attraversare la città dalla stazione centrale fino a via Croce Rossa comporterà la redazione di un nuovo progetto, con il rischio di perdere i finanziamenti già ottenuti per la realizzazione del tram relativi non solo alla linea A ma anche alle altre. (ANSA).