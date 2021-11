Palermo:centrodestra prova a compattarsi,9 partiti a vertice

(ANSA) - PALERMO, 24 NOV - Nonostante rimanga ancora folta la rosa degli aspiranti candidati a sindaco, il centrodestra lavora per "cementificare" l'alleanza per le comunali di Palermo. Nel vertice di questo pomeriggio, durato circa tre ore, comincia a prender corpo la coalizione, che al momento conta nove partiti.

Ai sei della prima riunione (Forza Italia, Lega, DiveteràBellissima, FdI, Udc e Mna), lo scorso 8 novembre, si sono aggiunte altre tre sigle: Dc, Sicilia Futura e Cantiere popolare.

Durante l'incontro "è stato definito il perimetro del centrodestra" e "la presenza dei partiti che correranno insieme per le amministrative di Palermo, testimonia l'unità di intenti che anima la coalizione".

"Dalla prossima settimana si attiveranno i gruppi di lavoro per la definizione dei punti programmatici che verranno consegnati al candidato sindaco - sottolineano dal centrodestra - che sarà individuato dalle forze politiche e che saprà fare sintesi delle istanze dei partiti. Ai prossimi incontri non è stata preclusa la possibilità di partecipazione di altri movimenti politici che condivideranno i valori e i progetti della coalizione". (ANSA).