Covid: in Sicilia 505 nuovi positivi, sedici i decessi

(ANSA) - PALERMO, 23 NOV - Sono 505 i nuovi casi di Covid19 registrati In Sicilia nelle ultime 24 ore a fronte di 34.683 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 514.

Il tasso di positività scende all'1,5% ieri era al 3,7%.

L'isola è al settimo posto per numero di contagi. Gli attuali positivi sono 10.903 con un aumento di 125 casi. I guariti sono 364 mentre le vittime sono 16 e portano il totale dei decessi a 7.162.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 382 ricoverati, undici in meno rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 42, uno in più.

Questi i dati del contagio per provincia: Palermo 43 casi, Catania 164, Messina 40, Siracusa 83, Ragusa 17, Trapani 45, Caltanissetta 40, Agrigento 60, Enna, 13. (ANSA).