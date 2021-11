Palermo: Lagalla, Faraone?Non ho compreso perimetro alleanze

(ANSA) - PALERMO, 22 NOV - "Faraone candidato sindaco a Palermo? Non ho compreso il perimetro delle alleanze". Così l'ex rettore Roberto Lagalla, nella rosa dei potenziali candidati del centrodestra a sindaco del capoluogo siciliano, commenta la candidatura di Davide Faraone, annunciata ieri da Matteo Renzi nel corso della Leopolda. "Non sono mai entrato in campo perché dovrei uscirne? Siamo tutti a bordo campo, aspettiamo che l'allenatore decida la squadra. Io mi rimetto al dibattito della coalizione" ha detto Lagalla rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto se confermava la sua candidatura a sindaco di Palermo. (ANSA).