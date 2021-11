Vaccini: proposta per farli a Palermo da barbieri e coiffeur

(ANSA) - PALERMO, 20 NOV - Shampoo, taglio e…vaccino. A lanciare l'idea è Nunzio Reina, parrucchiere palermitano, responsabile area produzione e benessere di Confesercenti Sicilia, che ha già incassato la disponibilità del commissario per l'emergenza Covid della provincia di Palermo, Renato Costa, e che nei prossimi giorni cercherà di spiegare l'iniziativa all'interno della sua categoria.

"Il nostro lavoro funziona con le prenotazioni - dice Reina - metteremo al corrente in nostri clienti di questa importante opportunità, per fare prime, seconde o terze dosi".

Al momento, per un taglio di capelli o per una seduta dall'estetista, non c'è l'obbligo di esibire il green pass.

Mentre i lavoratori di coiffeur e centri benessere sono obbligati ad avere il certificato verde.

"Da noi arrivano tante persone. Capiamo subito chi non è vaccinato, senza fare domande. Crediamo che in molti aderiranno all'iniziativa, che si svolgerà in determinate date concordate con la struttura sanitaria - conclude Reina - Il numero delle adesioni lo comunicheremo al commissario Costa, che organizzerà la squadra di medici. Tutto si svolgerà nei nostri locali".

"E' la nostra missione: fare più vaccini per abbassare i contagi e battere il Covid - fa sapere il commissario - Abbiamo iniettato dosi ai palermitani che popolano i mercati storici, in pizzerie e ristoranti. Accogliamo con piacere l'iniziativa di parrucchieri e barbieri, noi siamo pronti". (ANSA).