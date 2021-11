++ Sicilia: Musumeci, sciolgo l'incantesimo sono ricandidato ++

(ANSA) - PALERMO, 20 NOV - "Musumeci è candidato, è ricandidato. Ma non è una novità, non è una notizia. Per me il tema non esiste. Sono convinto che il centrodestra rimarrà unito.". Così il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, alla convention del movimento DiventeràBellissima, in corso a Catania.

"Stasera abbiamo sciolto l'incantesimo, il presidente della regione sta lavorando a preparare le liste delle prossime regionali, vorrò vincere per me e per i partiti della mia coalizione", ha aggiunto. In Sicilia si voterà nell'autunno del 2022 (ANSA).