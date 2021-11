Ue: Armao, Europa deve sforzarsi ad essere più inclusiva

(ANSA) - PALERMO, 19 NOV - "L' Europa deve sforzarsi ad essere più inclusiva. Ecco perché oggi ci stiamo concentrando sull'apertura dell'Europa al cittadino con il sogno di una Nuova Europa in cui ognuno possa disegnare il proprio futuro e, tutti insieme, quello dell'intera Unione". Lo ha detto il Vicepresidente della Regione Siciliana e Coordinatore della Commissione Affari europei e Internazionali della Conferenza delle Regioni e Province autonome, Gaetano Armao ha introdotto, in collegamento dalla Sala Informatica dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di II grado "Vincenzo Almanza" di Pantelleria, un dialogo strutturato nell'ambito della "Conferenza sul Futuro dell'Europa" che ha visto la partecipazione, in videoconferenza, di diversi Istituti scolastici, di tutta Italia. "Siamo qui oggi, in collegamento da Pantelleria, per portare la nostra testimonianza dalla frontiera d'Europa. Il viaggio ideale che parte dall'Africa verso nord, incontra qui la sua prima frontiera, nel cuore del Mediterraneo.

Pantelleria è un'isola che, lo ricordo ai ragazzi collegati in videoconferenza dal resto d'Italia, è quasi più vicina all'Africa di quanto lo sia addirittura alla Sicilia, del cui arcipelago è parte, ed ovviamente all'Italia", ha detto Armao.

"Pantelleria è una realtà dove l'Europa misura le sue radici con la sua storia e le sue sfide perché da un lato è ancorata ai valori della cristianità, della cultura e della civiltà europea, ma è anche terra di confronto con le altre culture che si affacciano sul Mediterraneo. La popolazione di quest'isola vive contemporaneamente l'Europa ed il Mediterraneo e non è un caso che gran parte delle contrade qui abbia un nome arabo e che nella cucina pantesca vi siano tante ascendenze. Essere terra di frontiera non vuol però dire perdere la propria identità, anzi qui è proprio vero il contrario", ha aggiunto. (ANSA).