Accusato di due rapine, giovane arrestato a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 19 NOV - I carabinieri della stazione Palermo Crispi hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Palermo, su richiesta della Procura, nei confronti di Salvatore Ventimiglia 29enne, palermitano, ritenuto responsabile di una rapina nel negozio Calvin Klein in via Libertà messo a segno lo scorso 16 luglio. Secondo le indagini dei militari Ventimiglia avrebbe minacciato le commesse con un cacciavite e avrebbe commesso il 12 luglio una seconda rapina in un altro store della catena Tommy Hilfiger, sempre in via Libertà I gestori dei negozi avevano all'epoca deciso di diffondere alcune immagini della rapina registrate dai sistemi di videosorveglianza.

L'arrestato è stato portato in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. (ANSA).