Vaccini: due paesi siciliani oltre 100%,da 3 mesi Covid free

(ANSA) - PALERMO, 18 NOV - I comuni di Palazzo Adriano, nel Palermitano, e di Roccafiorita, nel Messinese, dove le somministrazioni di vaccino hanno superato la soglia massima del 100%, sono da tre mesi Covid free. In particolare Palazzo Adriano, noto come il paese del set del film 'Nuovo Cinema Paradiso' di Giuseppe Tornatore, ha raggiunto quota 104%, mentre Roccafiorita 117%. Il superamento del tetto massimo, del 100%, è avvenuto per gli utenti arrivati da cittadine limitrofe, turisti di passaggio e coloro che pur essendo residenti altrove hanno deciso di vaccinarsi in questi due paesi siciliani. A fronte di questo dato nell'isola, che viaggia a più velocità nella somministrazione dei vaccini, si registrano tre comuni che sono in zona 'arancione' per il diffondersi dei contagi: Limina e Monforte San Giorgio, nel Messinese, e Nicolosi nel Catanese.

(ANSA).