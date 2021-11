Sicilia, mascherina all'aperto e test da arrivi Germania (2)

(ANSA) - PALERMO, 18 NOV - L'ordinanza del presidente della Regione Siciliana ha applicazione fino al 31 dicembre 2021 e prevede che i tamponi obbligatori per chi proviene da Germania e dal Regno Unito, compresi tutti coloro che abbiano soggiornato o siano transitati dai due Paesi nei 14 giorni precedenti all'arrivo. L'ordinanza dispone che l'uso della mascherina è obbligatorio per "ogni cittadino al di sopra dei 12 anni di tenerla nella propria disponibilità, quando si è fuori casa".

"Nei luoghi aperti al pubblico - è precisato - la mascherina deve essere indossata se si è nel contesto di presenze di più soggetti in luoghi particolarmente affollati. Si è dispensati solo quando ci si trova tra congiunti o conviventi". "Le autorità competenti al mantenimento dell'ordine pubblico - prevede l'ordinanza - provvedono a garantire il rispetto delle superiori prescrizioni, anche mediante azioni mirate di controllo e con la irrogazione delle sanzioni previste".

(ANSA).