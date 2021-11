Porti:punto accoglienza passeggeri sarà realizzato a Marsala

(ANSA) - MARSALA, 18 NOV - Un punto di accoglienza passeggeri ("Welcome terminal") sarà realizzato nel porto di Marsala. Lo prevede - spiega una nota del Comune - un decreto del Dipartimento regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti che ha approvato il progetto esecutivo e stanziato 450 mila euro".

"Ringrazio l'assessore Marco Falcone che mi ha personalmente comunicato l'approvazione del decreto - ha detto il sindaco di Marsala, Massimo Grillo - Questo ulteriore servizio a pendolari e turisti è significativo dell'attenzione che continua ad esserci nell'area portuale anche per gli aspetti turistici.

L'area compresa tra il Monumento ai Mille e il Welcome Terminal del porto diverrà così un'area di accoglienza, informazioni e servizi turistici". I lavori, che prevedono anche il rifacimento della pavimentazione della "banchina dei pescatori", saranno affidati mediante procedura negoziata e dovranno essere conclusi entro tre mesi dall'apertura del cantiere. (ANSA).