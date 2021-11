Maltempo: Musumeci visita aziende danneggiate nel ragusano

(ANSA) - COMISO, 18 NOV - Si è concluso poco fa a Comiso il sopralluogo del presidente della Regione, Nello Musumeci, in visita alle aziende della zona colpite dalla tromba d'aria che ieri mattina si è abbattuta sulla periferia di Comiso distruggendo numerosi immobili e capannoni industriali e commerciali. Sono 18 le aziende danneggiate a cui si aggiungono i danni anche per alcune abitazioni ed edifici civili. Almeno 25 gli immobilii che hanno subito danni ingenti, altri hanno avuto danni più lievi.

La Protezione civile sta completando i sopralluoghi per una conta dei danni. Musumeci ha incontrato alcuni dei titolari colpiti ed ha assicurato che il governo farà la sua parte.

"Domani la giunta di governo delibererà la richiesta di stato di calamità - ha spiegato Musumeci - che inoltreremo al governoi nazionale con la richiesta di contributi per le aziende colpite.

Non sarà facile: la Sicilia ha subito molti danni, per la siccità, per gli incendi dei boschi in estate, per le inondazioni e le trombe d'aria. Sappiamo che riusciamo ad ottenere sempre molto meno di quanto ci sarebbe bisogno. Ma il governo regionale sarà la sua parte". (ANSA).