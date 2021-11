Maltempo: circa 30 famiglie ancora isolate nel Messinese

(ANSA) - CASTELMOLA, 18 NOV - Sono circa trenta le famiglie ancora isolate per i danni causati dal maltempo a Castelmola, paese del Messinese che fa parte del circuito dei borghi più belli d'Italia che sovrasta Taormina. La forte pioggia caduta fino a ieri ha provocato frane e allagamenti nelle strade di collegamento. "Ho avvertito la Protezione civile e i vigili del fuoco - afferma il sindaco Orlando Russo - ma in questo periodo, per la quantità enorme di interventi, sono come l'Araba fenice e il Comune non ha i soldi necessari per coprire le spese per gli interventi necessari e che sono urgenti. Per spostarsi da alcune contrade le persone sono costrette ad attraversare a piedi per le campagne". (ANSA).