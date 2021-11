Tar Sicilia: Veneziano nuovo presidente

(ANSA) - PALERMO, 17 NOV - Salvatore Veneziano è il nuovo presidente del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia.

Palermitano, 64 anni, proviene dal Tar Napoli di cui è stato presidente per molti anni. Ha lavorato dal 1986 al 2009 nella sede del Tar Sicilia negli uffici di via Butera dove ha prestato servizio, da giudice a latere.

Avvocato, dal 1982 al 1985 ha prestato servizio presso l'Avvocatura dello Stato per poi divenire sostituto procuratore generale presso le Sezioni per la Regione Siciliana della Corte dei conti. Dal 2009 è stato presidente di sezione presso il Tar Napoli e di Catania; dal 1° settembre 2014 è divenuto presidente dell'intera sezione staccata di Catania del Tar siciliano. Dal dicembre 2015 ha svolto le funzioni di presidente del Tar per la Campania.

E' stato due volte componente dell'organo di autogoverno della giustizia amministrativa, ed ha fatto parte dell'Ufficio studi e documentazione del Consiglio di Stato, del Comitato per l'informatizzazione dei magistrati amministrativi e della Commissione per l'esame dei profili organizzativi e informatici conseguenti all'entrata in vigore del codice del processo amministrativo. (ANSA).