Mostre: a Catania il muro 'Bambina con l'hula hop' di Bansky

(ANSA) - CATANIA, 17 NOV - Sarà esposto a Catania, per la prima volta in Italia, in occasione della mostra 'Warhol-Banksy', in programma dal 20 novembre al 2 giugno nel Palazzo della Cultura, il muro la 'Bambina con l'hula hoop', di Banksy, comparsa nell'ottobre del 2020 a Nottingham, uno dei centri britannici maggiormente colpiti dal Covid.

L'opera fu rivendicata dallo stesso Banksy con una foto sul suo profilo Instagram. Durante la mostra saranno esposte oltre 100 opere dei due artisti provenienti da famose collezioni private e gallerie d'arte di tutto il mondo. (ANSA).