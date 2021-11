Migranti: un centinaio verso Lampedusa

(ANSA) - LAMPEDUSA, 17 NOV - Un centinaio di migranti sono stati presi a bordo della nave di servizio offshore, che lavora per le piattaforme petrolifere, Almisan che li sta sbarcando a Lampedusa. I migranti si sarebbero trovati su un gommone parzialmente sgonfio in difficoltà tra la Libia e La Sicilia.

Venti ore fa Sea-Watch Italy in un tweet aveva avvertito.

"#Seabird ha avvistato un gommone con circa 100 persone a bordo e un tubolare che si sta sgonfiando, vicino alle navi italiane AssoVenticinque e Almisan che non hanno risposto al Mayday Relay lanciato dal nostro equipaggio". (ANSA).