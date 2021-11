Maltempo: a Niscemi grandine distrugge campi carciofi

(ANSA) - NISCEMI, 17 NOV - Chicchi di grandine da 3 centimetri di diametro hanno ricoperto le strade di Niscemi dove sono andati distrutti anche diversi campi di carciofi. Nel comune in provincia di Caltanissetta questa mattina si contano i danni dovuti all'eccezionale ondata di maltempo che ha causato anche il crollo di un muro sulla Sp11, la strada che da Niscemi porta a Vittoria. "Grazie all'intervento della Protezione Civile e dell'Ufficio Tecnico - ha detto il sindaco Massimiliano Conti - abbiamo messo nuovamente in sicurezza la strada. Per fortuna, nonostante la terribile grandinata, non ci sono stati feriti, visto che si è verificata tra le 22.30 e le 23 ma ho sentito gli agricoltori che mi hanno parlato di campi di carciofi totalmente distrutti. Per questa mattina ho ordinato la chiusura delle scuole dove stiamo verificando l'eventuale presenza di infiltrazioni". (ANSA).