Pesca: pronta graduatoria per sostegni del bando Covid

(ANSA) - PALERMO, 16 NOV - È pronta ed è in fase di pubblicazione la graduatoria definitiva delle imprese del settore pesca ammesse ai sostegni economici per i danni dovuti all'emergenza Covid. Il bando assegna a circa duemila imbarcazioni contributi complessivi per 9 milioni e 400 mila euro a valere sulle risorse Fsc 2014-2020.

"Il governo Musumeci continua a mantenere gli impegni presi nei confronti della pesca, un settore che in passato non ha avuto la meritata considerazione e peraltro pesantemente penalizzato dall'emergenza pandemica - dice l'assessore regionale alla Pesca, Toni Scilla - Dopo il comparto acquacoltura, quello della trasformazione dei prodotti e quello dei marittimi, ora sosteniamo anche gli armatori con la consapevolezza di favorire un settore competitivo in grado di guidarci nella definizione di una strategia di ripresa economica".

L'elenco definitivo delle domande di aiuto ammesse sarà pubblicato nella sezione del dipartimento Pesca sul portale istituzionale della Regione Siciliana. (ANSA).