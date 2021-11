La lucertola delle Eolie ritratta in francobollo celebrativo

(ANSA) - PALERMO, 16 NOV - La lucertola delle Eolie (Podarcis raffonei) che è in via di estinzione in quasi tutto l'arcipelago eoliano, è ritratta in un francobollo celebrativo di Europa 2021, su input di Poste Italiane. Il rettile sopravvive ancora solo in una piccola zona dell'Isola di Vulcano e in tre faraglioni a breve distanza dalla costa, due dei quali tutelati come riserve naturali integrali. Il francobollo è stato emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico con tariffa B pari a 1,10 € e ha una tiratura da cinquecentomila esemplari. La lucertola delle Eolie, è lunga fino a 25 centimetri, tendenzialmente più scura, rispetto alle sue "sorelle" ed è nsettivora. Si nutre di coleotteri ed imenotteri, variando in estate con alcune componenti vegetali. Si riproduce da due a tre volte l'anno con la schiusa delle uova deposte che possono essere da quattro a otto. Le aree in cui vive sono: l'isola di Vulcano, in particolare la zona di Vulcanello, e tre piccoli isolotti: Strombolicchio (Stromboli), La Canna (Filicudi) e lo Scoglio Faraglione (Salina). (ANSA).