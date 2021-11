Carabinieri: calendario presentato al comando di Palermo

(ANSA) - PALERMO, 16 NOV - Presentato al comando provinciale dei carabinieri di Palermo il calendario storico dell'arma 2022 che celebra i duecento anni del primo regolamento generale dal comandante provinciale generale Giuseppe De Liso. "Il calendario - ha detto il generale De Liso - prosegue il cammino intrapreso due anni fa continuando ad arricchire racconti di narrativa contemporanea con pregiate tavole di maestri della "transavanguardia". Il talento dello scrittore Carlo Lucarelli accompagna i lettori, mese dopo mese, con narrazioni ispirate dall'evoluzione dello storico regolamento, che risale al 1822, e da allora immutato nei valori ma sempre aggiornato con integrazioni susseguitesi in questi due secoli. La penna del celebre giallista si sofferma di volta in volta su episodi ambientati lungo il corso degli ultimi 200 anni nei quali il Regolamento si manifesta come chiave di volta non solo per l'organizzazione dell'Arma ma per la sua perfetta integrazione nella società". Ad illustrare i racconti le straordinarie opere del Maestro Sandro Chia. Presentato anche il calendario da tavolo, "dedicato al tema carabinieri… persone e territorio, - aggiunge De Liso - racconta in simboliche fotografie il cambiamento del tessuto sociale nelle aree interne del Paese e del loro lento ma inesorabile spopolamento. Territori in cui spesso gli unici presidi di prossimità dello Stato sono la Stazione Carabinieri e il Municipio. A questa narrazione iconografica si affiancano immagini di alberi monumentali presenti nel nostro territorio, silenziosi testimoni delle mutazioni storiche". L'intero ricavato della vendita di questo calendarietto da tavolo sarà devoluta all'ospedale dei Bambini di Palermo. (ANSA).