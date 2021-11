Ambiente: tredicenne Potito Ruggiero incontra studenti Eolie

(ANSA) - PALERMO, 15 NOV - Gli studenti eoliani hanno incontrato a Lipari il tredicenne Potito Ruggiero, di Stornarella (Foggia), l'italiano che si muove sulla scia della svedese Greta Thunberg. Nella chiesa dell'Immacolata, dove si è tenuto l'incontro,, erano presenti anche la madre del ragazzo, l'assessore comunale alla cultura Tiziana De Luca, il preside Renato Candia e Giulia Bernardi, di Blumarine Fondation.

"Molti a proposito di Greta - dice Potito, che insieme a Federico Taddia ha scritto il libro 'Vi teniamo d'occhio' - mi hanno chiamato il 'Gretino' italiano, ma preferisco essere Potito. Greta non l'ho mai incontrati, le ho solo scritto e prima o poi mi risponderà. La passione per l'ambiente mi è iniziata da piccolo. Partiamo dalle piccole cose, come utilizzare la borraccia, mangiare la frutta di stagione a chilometro zero, coltivare un piccolo orto. Quando mi sveglio e vado a lavarmi, non lascio il rubinetto aperto, chiudo la luce quando non serve, vado a scuola e invece di prendere l'autobus preferisco andare a piedi".

"Qui alle Eolie voglio lanciare l'appello contro la pesca a strascico: il pesciolino piccolo deve vivere. Penso anche all'utilizzo dei gusci di cozze e vongole, che andrebbero raccolte e tritate per produrre sabbia e rallentare l'erosione".

