Efebo d'oro alla carriera a Costa Gavras

(ANSA) - PALERMO, 13 NOV - Il conferimento del Premio "Efebo d'Oro alla carriera - Banca Popolare Sant'Angelo" a Costa-Gavras, domani alle 20.30 al Cinema De Seta, a Palermo, apre ufficialmente l'edizione numero 43 dell'Efebo d'Oro. Il regista greco naturalizzato francese, presenterà la proiezione di "Z - L'orgia del potere" (da un romanzo di Vassilis Vassilikos), del 1969, film che sancì il successo internazionale del regista. Nel corso del festival, che si svolgerà fino al 20 novembre, l'omaggio a Costa-Gavras proseguirà con "Compartiment tueurs", "Clair de femme" e "Adults in the room".

Al contempo, in 7 giorni di programmazione si approfondirà il lavoro della filmmaker, regista, artista, autrice e curatrice austriaca Constanze Ruhm, il cui campo d'azione si concentra sulla connessione tra cinema, nuovi media e archivi, focalizzandosi sulla rappresentazione e performatività in relazione alla storiografia femminista. E a lei andrà il Premio Efebo d'oro Nuovi Linguaggi - Città di Palermo.

In concorso si presenteranno 8 film tratti da opere letterarie - in lizza per l'Efebo d'Oro - e 8 opere prime o seconde in concorso per l'Efebo Prospettive. I film vincitori dei due concorsi saranno decretati dalle giurie composte da Egle Palazzolo, Roberto Escobar, Frédéric Farrucci, Olivia Magnani e Leena Pasanen; per l'Efebo Prospettive Doriana Leondeff, Maryam Goormaghtigh e Francesco Calogero. (ANSA).