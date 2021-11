A Laura Anello il Premio Forum delle Associazioni 2021

(ANSA) - PALERMO, 13 NOV - È il presidente della Fondazione Le Vie dei Tesori Laura Anello il vincitore del Premio 2021 del Forum delle associazioni di Palermo, assegnato ogni anno "a personalità che abbiano partecipato alla vita sociale, artistica, economica, scientifica nell'ambito della Regione siciliana e che abbiano operato con manifesti vantaggi per la collettività". La Commissione del Premio è costituita dai rappresentanti di cinque associazioni della città (Associazione Amici dei Musei Siciliani; Associazione nazionale Insegnanti di Storia dell'Arte, sezione di Palermo; Associazione Dimore storiche italiane sezione Sicilia; Italia nostra onlus, sezione di Palermo; Fondazione Salvare Palermo onlus) e dai premiati delle precedenti edizioni.

"Una vera emozione - dice Laura Anello - ricevere questo premio dalle migliori energie della mia città che condividono la visione della cultura come lievito di crescita della comunità.

Ringrazio di cuore i componenti della commissione, e condivido il premio con lo staff che lavora tutto l'anno per realizzare un progetto che mira a seminare cultura per strada facendone strumento di inclusione sociale e di cittadinanza attiva, e con la grande famiglia dei giovani del Festival che raccontano i tesori".

Dal 2005 a oggi il premio è stato conferito a personalità in ambito culturale e sociale: nel 2005 a Salvatore Butera, nel 2006 ad Aldo Scimé, nel 2007 a Janne Pasqualino, nel 2008 a Roberto Calandra, nel 2009 a Elvira Sellerio, nel 2010 a Bruno Caruso, nel 2011 a Nino Aquila, nel 2012 a Donatella Natoli, nel 2013 a Gioacchino Lanza Tomasi, nel 2014 a Giuseppe Randazzo, nel 2015 a Domenico Ortolano, nel 2016 a Francesca e Massimo Valsecchi, nel 2017 a Diego Planeta, nel 2018 a Nino Vicari, nel 2019 a Francesca Spatafora, nel 2020 a Cosimo Scordato. (ANSA).