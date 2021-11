Sambuca di Sicilia protagonista di campagna social Eolo

(ANSA) - PALERMO, 12 NOV - Il borgo di Sambuca di Sicilia diventa protagonista della campagna social lanciata da Eolo, Società Benefit leader in Italia nella fornitura di connettività tramite tecnologia FWA - fixed wireless access, che da oltre 16 anni risponde alle necessità di digitalizzazione dei piccoli comuni in tutta Italia, coinvolgendo anche le istituzioni locali e le comunità in varie attività. A settembre di quest'anno, ad esempio, è stata realizzata una campagna social per supportare una promozione commerciale Eolo con lo slogan "Più piccolo è il tuo comune, più grande è lo sconto". I protagonisti sono stati gli abitanti di due piccoli paesini della Toscana nell'area della Garfagnana e Andrea Lorenzon - uno degli artisti digitali più apprezzati e stimati sulla piattaforma di streaming YouTube.

Adesso Eolo ha deciso di mandare in visita Andrea Lorenzon a Sambuca di Sicilia, Borgo più bello d'Italia nel 2016, per raccontarne le bellezze di questo luogo. "Siamo fieri che ancora una volta Sambuca e la sua gente facciano da sfondo ad un promo del tutto esilarante tra architettura, bellezza e prodotti della terra", dicono il sindaco Leo Ciaccio e il suo vice Giuseppe Cacioppo.

Il video di Andrea Lorenzon sarà preceduto da un primo contenuto di introduzione a questa nuova avventura sui canali social Instagram e Facebook di Eolo. (ANSA).