Per i 50 anni di Msf serata con docufilm 'Egoisti' a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 12 NOV - Il gruppo di volontari di Medici Senza Frontiere di Palermo, organizza per lunedì 15 novembre al Cinema Gaudium (ore 18:00), una serata dedicata ai 50 anni di attività di Msf con la proiezione del docu-film "Egoisti", con la voce narrante di Stefano Accorsi. Un racconto collettivo che raccoglie le interviste a 40 operatori umanitari di tutto il mondo che parlano della loro scelta di vita e delle loro esperienze nelle missioni umanitarie. Alla fine della proiezione ci sarà la testimonianza di Edmond Tarek Keirallah sulla sua esperienza come operatore umanitario di Msf in diversi contesti e attualmente responsabile del progetto dell'organizzazione umanitaria a Palermo, un ambulatorio specialistico per la riabilitazione di migranti e rifugiati sopravvissuti a violenza intenzionale e tortura.

La partecipazione alla proiezione è gratuita fino ad esaurimento posti. Per accedere sarà necessario essere in possesso della Certificazione verde covid-19 ("green pass") in corso di validità. (ANSA).