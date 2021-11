Installata stazione automatica "multigas" su cratere a Vulcano

(ANSA) - PALERMO, 12 NOV - Il cratere di Vulcano è sempre più controllato. Sul bordo craterico della Fossa, in prossimità delle fumarole, è stata installata una stazione automatica tipo "Multigas". "Dopo una fase iniziale di test - spiega il ricercatore Giovanni Giuffrida - la stazione ha iniziato ad effettuare, con una frequenza di una acquisizione ogni 12 ore, misure in continuo dei tenori di anidride carbonica , anidride solforosa ed idrogeno solforato oltre che i parametri ambientali come pressione, temperatura e umidità dell'aria. I dati sono trasmessi in tempo reale alla sala di acquisizione della sezione di Palermo utilizzando un collegamento radio tramite l'Osservatorio di Lipari". "Le stazioni Multigas sono state sviluppate presso i laboratori tecnologici della Sezione di Palermo. Sono dotate di speciali sensori che consentono la determinazione simultanea di differenti specie gassose".

"La stazione - aggiunge Giancarlo Tamburello dell'Ingv - acquisisce anche alcuni parametri ambientali come pressione, temperatura e umidità dell'aria. Le misure acquisite da questa stazione automatica contribuiranno ad una migliore valutazione del livello di attività del vulcano. Le stazioni Multigas vengono impiegate da 15 anni nel monitoraggio dei vulcani attivi italiani ed anche in numerosi paesi stranieri. Le prime installazioni in Italia sono avvenute nel 2006 sui vulcani Etna e Stromboli, dove costituiscono due reti di monitoraggio inserite nel piano di sorveglianza vulcanica del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. In tempi più recenti un'altra stazione Multigas è stata installata all'interno del campo fumarolico di Pisciarelli (località Agnano), presso Napoli, nell'ambito delle attività di monitoraggio e sorveglianza vulcanica dei Campi Flegrei". (ANSA).