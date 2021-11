Clima: prima macedonia con frutti esotici made in Italy

(ANSA) - GIARRE:, 12 NOV - Annona, papaya, mango, guava, avocado, frutto della passione, carambola e banana con una spruzzata di limone e di arancia. Sono in componenti della 'prima macedonia' realizzata con frutti esotici made in Italy agli Stati generali del florovivaismo organizzati da Coldiretti a Giarre. "Buonissima - ha commentato con i giornalisti il ministro alle Politiche agricole, Stefano Patuanelli assaggiandola in 'anteprima' - voi potete pure smettere di fotografare, ma io me la finisco tutta. E' proprio l'orario giusto per questa merenda". Di fronte a un banco si frutta che sembrava arrivata direttamente dai tropici il presidente della Coldiretti Ettore Prandini ha spiegato al ministro che sono "produzioni locali con le quali gli agricoltori affrontano i cambiamenti climatici". (ANSA).