Archeologia: Carta di Entella presentata alla Normale di Pisa

(ANSA) - PALERMO, 12 NOV - Si è tenuta a Pisa preso la Scuola Normale Superiore, la presentazione della carta archologica di Entella. Il comune di Contessa Entellina, rappresentato dal Sindaco Leonardo Spera ha inoltre consegnato la civica benemerenza alla Scuola che attraverso il Saet conduce ricerca scientifica e scavi sul sito da 37 anni. Alla cerimonia erano presenti la direttrice del laboratorio Saet, Anna Magnetto, insieme a tutto lo staff dei ricercatori, e Rossella Giglio, direttrice del Parco Archeologico di Segesta.

"Un appuntamento con la storia per l'archeologia locale e siciliana - dichiara il Sindaco Spera -, La carta archologica presentata oggi è uno strumento monumentale che è frutto di passione e di studio di un territorio ricco di storia e di insediamenti. Una storia che finalmente possiamo raccontare con maggiore certezza. Un lavoro lungimirante, di larga prospettiva che oggi si rafforza con la rinnovata collaborazione tra le parti per le compagne di scavi già autorizzate per i prossimi cinque anni. Per questo motivo abbiamo donato la civica benemerenza che è l'espressione di massima riconoscenza che nutriamo verso questa alta istituzione formativa e scientifica." "La benemerenza consegnata oggi insieme alla presentazione della carta archeologica sono la testimonianza di sinergie positive per il territorio", ha dichiarato invece Rossella Giglio A latere è stato conferito il Premio di Studio "G. Nenci" 2020, finanziato dall'azienda vitivinicola Donnafugata, ad una studentessa dell'università di Oxford! (ANSA).