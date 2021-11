Mostre: 9 artisti a Palermo, 'Dal pensiero all'immagine'

(ANSA) - PALERMO, 11 NOV - La Piana arte contemporanea di via Isidoro La Lumia 79, a Palermo, inaugura il 13 novembre alle 10.30 la mostra "Dal pensiero all'immagine, etimologia della pittura", con gli artisti Guido Baragli, Gaetano Costa, Beatrice Feo, Simone Geraci, Salvo Rivolo, Ignazio Schifano, Croce Taravella, Giuseppe Vassallo, William Marc Zanghi. Le opere esposte sono tra pittura e grafica, affiancate da brevi testi che suggeriscono al visitatore la poetica che ha nutrito il processo creativo.

Per l'occasione gli artisti presenti hanno indicato i frammenti dei testi che meglio li rappresentano e chiariscono la loro poetica. "La mostra si propone di raccontare il rapporto tra la parola scritta e l'immagine dipinta - dice il gallerista Massimo La Piana -. Ho chiesto ad ognuno degli artisti in mostra di selezionare un breve testo, critico, poetico o letterario, che fosse particolarmente pregno o importante per la loro poetica. L'obiettivo è quello di fornire delle chiavi di lettura dell'opera legate non esclusivamente alla percezione del fruitore ma relativo all' intento comunicativo dell'artista".

L'esposizione rimarrà fruibile, ad ingresso libero, fino al 5 dicembre tutti i giorni, dalle 10.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20 (escluso il mercoledì mattina e le domeniche). L'ingresso è consentito previa presentazione del green pass o di un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. (ANSA).