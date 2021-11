Maltempo: sindaco Contessa Entellina, servono interventi

(ANSA) - PALERMO, 11 NOV - "Le piogge di ieri hanno messo in ginocchio buona parte dell'entroterra. I comuni del versante belicino e dell'alto Belice corleonese, così come tanti altri comuni siciliani hanno rischiato l'isolamento per ore. Serve un importante intervento idraulico - forestale per mitigare i rischi con una progettazione veloce e risorse economiche adeguate". Lo dichiara Leonardo Spera, Sindaco di Contessa Entellina e Coordinatore di Anci Giovani Sicilia. "Se non si interviene in tal senso - aggiunge - gli interventi programmati, per milioni di euro, sulla viabilità, nei prossimi anni, rischiano di essere inutili. La questioni climatica è attuale più che mai. Non è sostenibile il verificarsi di queste condizioni già quando l'allarme di allerta è medio". (ANSA).