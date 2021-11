Maltempo: disagi e muro contenimento crollato nel palermitano

(ANSA) - PALERMO, 11 NOV - Il maltempo in provincia di Palermo ha creato diversi danni e disagi. La protezione civile regionale comunica che ci sono numerosi allagamenti nella zona del Comune di Santa Flavia in contrada Urio e nei pressi del cimitero comunale. Il sindaco di Santa Flavia ha chiesto l'invio di idrovore per liberare le strade dall'acqua. La strada provinciale 12 che collega il comune di Contessa Entellina con la Palermo Sciacca non è percorribile per la presenza di circa un metro di detriti dopo il bivio Piangipane. A causa delle intense piogge continuano i disagi a Caccamo dove si sono registrati diversi allagamenti. Nei giorni scorsi è crollata ala parte di una strada nel centro storico mediale nella zona di San'Orsola. A Castellana Sicula è caduto un muro di contenimento. A Palermo decine gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e per cornicioni pericolanti. Un albero in piazzetta Spinuzza è caduto un albero danneggiando una vettura parcheggiata. (ANSA).