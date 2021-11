Covid: Gimbe, in Sicilia +36,4% di casi in una settimana

(ANSA) - PALERMO, 11 NOV - In Sicilia nella settimana 3-9 novembre si registra un peggioramento dei casi attualmente positivi per 100 mila abitanti (177) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (36,4%) rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (10%) e in terapia intensiva (5%) occupati da pazienti Covid-19. I dati sono contenuti nel report settimanale della Fondazione Gimbe.

La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 70,1% (media Italia 76,4%) a cui aggiungere un ulteriore 3,2% (media Italia 2,6%) solo con prima dose; il tasso di copertura vaccinale con dose booster è del 23,7% (media Italia 39,5%); il tasso di copertura vaccinale con dose aggiuntiva è del 85,4% (media Italia 43,1%).

Questo l'elenco dei nuovi casi per 100 mila abitanti dell'ultima settimana suddivisi per provincia: Messina 123, Catania 94, Siracusa 86, Enna 54, Trapani 54, Caltanissetta 51, Agrigento 37, Palermo 33, Ragusa 18. (ANSA).