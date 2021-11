In bici da Como a Ragusa perde orientamento, soccorso

In sella sulla sua bicicletta mountain bike, era partito da Como per raggiungere Ragusa. Ma ieri sera durante la tappa dalla località Capo Milazzo al Comune di Mandanici, nel messinese un 60enne, nei pressi della località Pizzo Croce tra Santa Lucia del Mela e Fiumedinisi, anche a causa del maltempo e di una densa nebbia, ha perso l'orientamento e ha chiamato la moglie a casa nella città lombarda che, a sua volta, ha lanciato l'allarme.

I carabinieri insieme alla Polizia locale e al Corpo Forestale, avviate le ricerche, hanno rintracciato il ciclista "scomparso", infreddolito, ma incolume. L'uomo è stato trasportato in caserma per essere rifocillato. (ANSA).