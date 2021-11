Giustizia:Cartabia,serve riforma ma non c'è bacchetta magica

(ANSA) - PALERMO, 10 NOV - "Alla giustizia servono tantissime cose. Dire 'questo non basta' però non è utile. E' vero: ci vogliono riforme, risorse, più informatizzazione ed è su questa linea che ci stiamo muovendo cercando di portare avanti una riforma con uno sguardo comprensivo. Ma nessuno ha la bacchetta magica. Non promettiamo una palingenesi della giustizia italiana". Lo ha detto la ministra della Giustizia Marta Cartabia nel corso dell'incontro sull'ufficio del processo con i vertici del distretto di corte d'appello di Palermo. "Con gradualità tendiamo verso obiettivi da realizzare col contributo di tutti - ha spiegato - L'ufficio del processo è una componente fondamentale delle riforme che stiamo facendo ma non è certo l'unico elemento su cui puntiamo, pur essendo di primaria importanza perché implica il potenziamento di uno spirito di squadra che tanto serve e che dà un valore aggiunto alla giustizia". IUl ministro ha anche detto: "Quello della carenza di organico tra magistrati è un problema antico. Per molto tempo negli uffici giudiziari si sono lamentati per questo. Abbiamo chiesto ampliamenti e mi si dice non basta ma di sicuro aiuta. Stiamo facendo i concorsi. A breve ce ne saranno uno a 300 e uno a 500 posti, ma mi si obietta che i concorsi non bastano e serve che i candidati siano preparati. Noi possiamo fare sforzi titanici, ma i lavori della commissione che sta correggendo gli scritti dell'ultimo concorso in magistratura non sono confortanti. Allora è necessario uno sguardo particolarmente attento alla formazione dei giudici". (ANSA).