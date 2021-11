Mostre: sindaco Marsala,Giovinetto Mothia a Palermo in sicurezza

(ANSA) - MARSALA, 09 NOV - "L'assessore regionale ai Beni culturali Alberto Samonà, nel rassicurare noi marsalesi, ha affermato che il provvisorio trasferimento del Giovinetto di Mothia al momento è solo un'ipotesi che necessita di ulteriori valutazioni e approfondimenti di ordine tecnico; si procederà al trasferimento solo se verrà garantita la totale sicurezza del reperto". Lo ha detto il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, a seguito delle preoccupazioni sorte in città per la decisione del governo regionale di trasferire la statua in marmo del Giovinetto esposta al Museo Whitaker di Mothia al Museo Salinas di Palermo, per esporlo in una mostra dedicata ai reperti dell'isola che fu florida colonia fenicia dall'ottavo al quarto secolo a.C.. "Della possibilità che questo prestito si trasformi in uno scippo - ha aggiunto Grillo - e che quindi il Giovinetto di Mothia non ritorni più a Marsala, l'assessore non ha voluto nemmeno parlarne, ripetendomi più volte 'il Giovinetto è Mozia'.

Conoscendo l'attaccamento che lega il presidente Nello Musumeci e l'assessore Samonà al nostro territorio e in particolare all'Isola di Mozia - ha concluso - sono certo che il governo regionale manterrà l'impegno a preservare il patrimonio culturale del nostro territorio".

In passato, più volte il prezioso reperto ha lasciato l'isola per essere esposto altrove, sia in Europa che negli Usa. La trasferta più lunga (oltre un anno e mezzo) fu quella che si concluse all'inizio del 2014. Il Giovinetto di Mothia è una statua in marmo di fattura greca che secondo gli ultimi studi rappresenterebbe Alcimedonte, capo mirmidone greco, figlio di Laerce, ricordato da Omero nei libri XVI e XVII dell'Iliade e descritto come un ottimo auriga, che guidò personalmente il carro di Achille, trainato dagli immortali destrieri Balio e Xanto, fuori dal terribile scontro per la contesa del corpo di Patroclo, ucciso da Ettore. (ANSA).