Mostre: sguardi di donne al Monte dei pegni a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 09 NOV - Sguardi intimi femminili in bianco e nero. Sono i soggetti della mostra fotografica di Paolo Morello, "Il labirinto di Elena", incastonata nel labirinto ligneo di palazzo Branciforte che una volta ospitava il Monte dei pegni santa Rosalia. In questo luogo viene evocata ora la memoria e il volto di donne che andavano a consegnare gli ultimi averi, corredi e oggetti d'oro, per sopravvivere alla povertà.

La luce dell'anima triste di quelle donne si ritrova nelle venti foto di Morello, distribuite lungo un percorso espositivo curato da Lorenzo Matassa.

"Morello è il poeta della luce - afferma Lorenzo Matassa - ma non solo di quella che le sue opere promanano dai ritratti.

Alludo alla luce dell'anima che ogni donna consegna a chi la guarda. È una singolare inversione di prospettiva che già il poeta Goethe aveva descritto e che può sintetizzarsi nell'idea che l'occhio vede ciò che la mente conosce. L'arte, cioè, consegna il dono della bellezza a coloro che sanno vedere.

Eccola, dunque, Elena: il personaggio della classicità che evoca l'assoluto delle forme umane e diventa, nella luce di Morello, mistero universale. Un archetipo di bellezza qui proiettata nel suo labirinto di umana povertà".

La mostra sarà ospitata da palazzo Branciforte dal 13 novembre al 16 gennaio 2022. (ANSA).