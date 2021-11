Mafia: Cartabia, da cratere Capaci Repubblica si è rialzata

(ANSA) - PALERMO, 09 NOV - "Giovanni Falcone proprio perché era un gigante non si è mai atteggiato a eroe solitario, ma creava squadre di investigatori, lavorava in pool, pensava a cosa sarebbe avvenuto dopo di lui. Dal cratere di Capaci in cui l'Italia sembrava sprofondare, la Repubblica si è alzata più forte". Lo ha detto, concludendo con un omaggio a Giovanni Falcone il suo intervento, la ministra della Giustizia Marta Cartabia che ha partecipato al convegno sul trentennale della Dia in corso a Palermo. (ANSA).